Intrighi ai quartieri | Raffaele scoperto Alberto provoca e Clara cresce tra ombre e doppi giochi

Raffaele si reca nei quartieri per trovare i parenti di Eleonor, una mossa insolita rispetto alle sue visite abituali a Posillipo. La sua presenza al supermercato sorprende gli abitanti, che notano il suo sguardo teso e i movimenti nervosi. Alberto, invece, provoca gli altri con parole taglienti, mentre Clara cresce tra ambizioni e dubbi. La scena si svolge tra incontri improvvisi e tensioni inaspettate. La vicenda si sviluppa tra sguardi furtivi e parole sottintese.

Raffaele per cercare i parenti di Eleonor, va a fare la spesa ai quartieri. Cosa che non era mai successa, facendola da sempre a Posillipo. E casualmente incontra Rosa, che ovviamente stranita lo dice a tutto il palazzo. E anche Renato adesso capisce che era andato per fare qualcosa alla sua nuova amica star americana. Del resto anche Roberto si stranisce del fatto che lei sia venuta per comprare una barca, e invece sembra completamente disinteressata alla cosa. Alberto Palladini invece va al Vulcano apposta con l’intento di infastidire la nuova cameriera, colpevole di aver soffiato il posto a Gianluca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

