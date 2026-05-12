Alla vigilia della finale di Coppa Italia, un annuncio sorprende l’ambiente nerazzurro: un calciatore che milita nell’Inter ha confermato il suo trasferimento al Real Madrid. La notizia arriva improvvisa e lascia il club e i tifosi senza parole, mentre l’intera squadra si prepara alla partita con l’obiettivo di ottenere un titolo importante. L’addio al club è stato comunicato poco prima dell’evento decisivo.

di Bruno De Santis Alla vigilia della finale di coppa Italia, arrivano dichiarazioni che lasciano l’Inter sorpresa: “Giocherà nel Real Madrid” L’ Inter arriva alla finale di Coppa Italia con addosso l’entusiasmo di uno scudetto appena conquistato e la sensazione di avere aperto un ciclo vero. Chivu è riuscito a costruire una squadra solida, continua, quasi feroce nei momenti decisivi della stagione. E mentre i tifosi si godono un gruppo che sembra ancora affamato, la società continua già a lavorare sul futuro. Perché il mercato nerazzurro non si è fermato nemmeno dopo il titolo. Servono innesti nuovi in ogni reparto per continuare ad essere competitivi, ma non mancherà chi è in rosa e assumerà un’importanza sempre maggiore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - “Giocherà nel Real Madrid”, addio Inter: l’annuncio a sorpresa

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