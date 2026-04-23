Nel match tra Real Salt Lake e Inter Miami, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-0 grazie a due gol arrivati nel finale di partita. Rodrigo De Paul e Luis Suarez sono entrati in rete con due tiri particolarmente efficaci, garantendo così i tre punti alla formazione di Miami. La partita si è conclusa senza ulteriori segnature, con i due attaccanti che hanno deciso il risultato negli ultimi minuti.

Sito inglese: Rodrigo De Paul e Luis Suarez hanno entrambi segnato gol straordinari regalando alla vittoria per 2-0 l’Inter Miami contro il Real Salt Lake. Mercoledì sembrava destinato a finire senza reti all’America First Field, ma De Paul e Suarez hanno segnato in rapida successione mentre Guillermo Hoyos ha continuato il suo perfetto inizio come capo allenatore. L’RSL è partito in vantaggio e avrebbe dovuto essere in vantaggio entro quattro minuti, ma Sergi Solans ha lanciato un colpo di testa nello specchio della porta da distanza ravvicinata prima che Morgan Guilavogui vedesse un gol annullato per fuorigioco. Lionel Messi inizia quindi a farsi coinvolgere, costringendo Rafael Cabral a una parata intelligente, mentre il suo corner allo scadere del primo tempo viene deviato dal tedesco Berterame.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Salt Lake – Inter Miami 0-2: Suarez e De Paul segnano a sorpresa nel finale di vittoria

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