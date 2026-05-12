Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 36ª giornata | i malus al Fantacampionato

Nella 36ª giornata di campionato, diverse persone coinvolte nel gioco sono state sanzionate con ammonizioni o espulsioni. Sono stati registrati vari cartellini rivolti a calciatori e allenatori, in seguito a comportamenti che hanno richiesto l’intervento degli arbitri. La lista completa include i nomi di chi ha ricevuto le sanzioni e le relative motivazioni. Questi episodi hanno avuto ripercussioni anche nel Fantacampionato, influenzando le strategie di gioco.

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La 36ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo esterno del Bologna sul Napoli al Maradona. In attesa del penultimo turno di campionato e prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata appena terminata al Fantacampionato Gazzetta. Hien, Krstovic, Bellanova (Atalanta); Helland, Joao Mario, Bernardeschi, Lucumì (Bologna); Zé Pedro (Cagliari); Caqueret (Como); Mkhitaryan (Inter); Conceiçao (Juventus); Pellegrini, Noslin (Lazio); Jean (Lecce); Leao, Estupinan, Rabiot,...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 36ª giornata: i malus al Fantacampionato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 26ª giornata: i malus al FantacampionatoEcco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno collezionato dei cartellini durante il ventiseiesimo turno di campionato. Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 27ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 27ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 3-0 dell'Udinese sulla Fiorentina al Bluenergy Stadium. Argomenti più discussi: Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 35ª giornata: i malus al Fantacampionato; Finali di Champions League: record e statistiche; Giudice Sportivo Serie A: il Milan perde Tomori, Locatelli multato. Sogliano stangato dopo lo sfogo sulla Juve; Coppa Lombardia Allievi Under 17 Regionali: il Sangiuliano City vince la competizione. In finale superata con un tris la ColicoDerviese. [L1+] L'arbitro nella partita tra Nizza e Lens traccia una linea e chiede ai giocatori di mantenere le distanze mentre è in corso il controllo del VAR. reddit Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 35ª giornata: i malus al FantacampionatoEcco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno ricevuto dei cartellini durante il trentacinquesimo turno di campionato ... msn.com