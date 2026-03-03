Nella 27ª giornata di campionato sono stati diversi i giocatori e allenatori che hanno ricevuto ammonizioni o espulsioni. La lista include chi ha subito sanzioni durante le partite, evidenziando le decisioni prese dall’arbitro in campo. Sono stati segnalati i nomi di coloro che hanno accumulato cartellini durante le gare, senza analisi o commenti sulle cause o sui risvolti.

La 27ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 3-0 dell'Udinese sulla Fiorentina al Bluenergy Stadium. Il prossimo turno si aprirà con Napoli-Torino, in programma per venerdì 6 marzo alle ore 20.45. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l’elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. I giocatori ammoniti in questo turno sono: Bernasconi, Zalewski (Atalanta); Freuler, Lucumi (Bologna); Rodriguez, Sulemana, Obert, Dossena (Cagliari); Terracciano, Maleh (Cremonese);... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 27ª giornata: i malus al Fantacampionato

