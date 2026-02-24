Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 26ª giornata | i malus al Fantacampionato

Durante la 26ª giornata di campionato, numerosi giocatori e allenatori sono stati ammoniti o espulsi, causando penalizzazioni al Fantacampionato. Le decisioni sono arrivate a causa di falli e comportamenti scorretti durante le partite, influenzando le formazioni dei tifosi. Tra gli episodi più rilevanti, alcuni tecnici sono stati allontanati dalla panchina per proteste veementi. La lista dei cartellini mostra come le tensioni siano aumentate nel corso del weekend sportivo.

Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 13ª giornata: i malus al Fantacampionato

Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 14ª giornata: i malus al Fantacampionato
Nella 14ª giornata di campionato, diversi giocatori e allenatori hanno ricevuto ammonizioni ed espulsioni, incidendo sulle strategie del Fantacampionato.

