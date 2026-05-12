La ginnasta della società cervese ha conquistato due medaglie in Polonia, portando a casa un oro e un bronzo con la nazionale italiana durante una competizione internazionale a Gdynia. Insieme a lei, nello staff, c’era anche la sua allenatrice. La giovane atleta ha già dimostrato grande abilità in questa stagione, confermando il suo talento nelle gare fuori dall’Italia.

Margherita Fucci continua a brillare nelle gare internazionali. La giovane atleta della Cervia Ginnastica Ritmica ha vinto un oro e un bronzo con la nazionale italiana nella gara internazionale disputatasi a Gdynia in Polonia nello scorso fine settimana. Nello staff azzurro c’era anche Simona Ravaioli, la sua allenatrice a Cervia. Fucci è arrivata settima nell’All Around (gara nella quale si sommano i punteggi dei quattro attrezzi) e ha vinto la medaglia d’oro nella palla. Nel nastro si è aggiudicata il bronzo, mentre nelle clavette è arrivata quinta. La ginnasta 17enne è inserita nel Team Italia nel gruppo ROG, formato da atlete futuribili che hanno le potenzialità per partecipare alle Olimpiadi nei prossimi anni, che la Federazione Italiana vuole far crescere monitorandole costantemente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica Due podi per l’atleta della società cervese in azzurro, nello staff anche la sua allenatrice Simona Ravaioli. Fucci brilla ancora, oro e bronzo in Polonia

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