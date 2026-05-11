Ginnastica ritmica Gdynia e Portimão 2026 | Fucci e Piergentili d’oro tre titoli e cinque bronzi per l’Italia

La nazionale italiana di ginnastica ritmica ha ottenuto risultati importanti nelle competizioni svoltesi a Gdynia e Portimão nel 2026. Durante le due trasferte europee, gli atleti hanno conquistato complessivamente tre medaglie d’oro e cinque di bronzo, con dodici piazzamenti di rilievo. Nella giornata conclusiva, il team ha raggiunto sei medaglie, confermando la buona prestazione complessiva nelle gare disputate in Polonia e Portogallo.

La Nazionale FGI chiude con dodici piazzamenti di rilievo nelle due trasferte europee: sei medaglie nella sola giornata finale tra Polonia e Portogallo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La giornata si apre con le giovani della Nazionale Giovanile FGI, impegnate nelle finali junior su entrambi i fronti. A Gdynia, Flavia Cassano conquista il bronzo al cerchio con 24.100 e alle clavette con 24.🔗 Leggi su Sportface.it

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