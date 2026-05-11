Ginnastica ritmica Gdynia e Portimão 2026 | Fucci e Piergentili d’oro tre titoli e cinque bronzi per l’Italia
La nazionale italiana di ginnastica ritmica ha ottenuto risultati importanti nelle competizioni svoltesi a Gdynia e Portimão nel 2026. Durante le due trasferte europee, gli atleti hanno conquistato complessivamente tre medaglie d’oro e cinque di bronzo, con dodici piazzamenti di rilievo. Nella giornata conclusiva, il team ha raggiunto sei medaglie, confermando la buona prestazione complessiva nelle gare disputate in Polonia e Portogallo.
La Nazionale FGI chiude con dodici piazzamenti di rilievo nelle due trasferte europee: sei medaglie nella sola giornata finale tra Polonia e Portogallo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La giornata si apre con le giovani della Nazionale Giovanile FGI, impegnate nelle finali junior su entrambi i fronti. A Gdynia, Flavia Cassano conquista il bronzo al cerchio con 24.100 e alle clavette con 24.🔗 Leggi su Sportface.it
Notizie correlate
Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per l’Italia tra Gdynia e PortimaoSuccessi azzurri nei tornei internazionali junior: oro al Rhythmic Stars in Polonia e bronzo in Portogallo.
Ginnastica ritmica azzurra in doppia trasferta: dall’8 al 10 maggio a Gdynia e PortimãoLa Nazionale si sdoppia tra Polonia e Portogallo: al Rhythmic Stars di Gdynia un gruppo giovane, al torneo internazionale di Portimão le big con...
Argomenti più discussi: Gdynia/Portimao: doppio impegno internazionale per l’Italia; Gdynia e Portimao - Italia 10 e lode: Fucci e Piergentili, tre titoli e due bronzi. Michelotti e le baby Cassano e Musacci cinque volte terze.; Ginnastica ritmica, Elodie Godioz trionfa in Polonia con la Nazionale junior; Ginnastica ritmica: Elodie Godioz e l'Italia vincono in Polonia.
La meglio gioventù azzurra in pedana! ?? Weekend caldissimo per la ginnastica ritmica: l’Italia si sdoppia tra la Polonia e il Portogallo per testare lo stato di salute del nostro movimento. A Gdynia (Polonia) fari puntati sulle nostre giovani promesse al Rhy facebook