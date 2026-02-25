Due ori e un bronzo nell’All Around Brilla la stella di Margherita Fucci

Margherita Fucci conquista due medaglie d’oro e una di bronzo nell’All Around, grazie alla sua tenacia e preparazione. La sua vittoria deriva dallo sforzo continuo e dalla determinazione dimostrata durante la competizione, che le permette di qualificarsi per gli Assoluti di giugno. La ginnasta si prepara ora a sfidare le migliori in Italia, con l’obiettivo di conquistare il titolo nazionale. La sua performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Due medaglie d’oro e una di bronzo, la vittoria dell’All Around e la convocazione per gli Assoluti di giugno dove in palio ci sarà il titolo italiano individuale. È davvero invidiabile il bottino ottenuto da Margherita Fucci, atleta del 2009 della Cervia Ginnastica e Sport, astro nascente della ritmica italiana che si sta facendo valere al primo anno da Senior dopo aver strabiliato da Juniores con risultati sia in ambito italiano che europeo. Fucci era nello scorso fine settimana a Tbilisi in Georgia con la nazionale maggiore (qualche settimana fa è stata riconfermata tra le 20 del team Italia anche per questa stagione) all’ International Gymnastics Marathon, la sua prima gara individuale con le big, e ha davvero strabiliato, chiudendo al primo posto nell’All Around con 103. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tbilisi (Georgia): Il cielo è azzurro all'International Gymnastics Marathon Nel concorso generale riservato alle Senior brilla la stella di Margherita Fucci (Cervia Ginnastica e Sport), impeccabile