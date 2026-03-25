L'attrice che ha interpretato Dana Scully ha parlato del nuovo episodio di X-Files in fase di sviluppo, diretto da Ryan Coogler. Ha affermato che il pilot sarà molto interessante e ha condiviso alcuni dettagli sul progetto, rassicurando i fan dello show originale. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un reboot in fase di realizzazione.

L'interprete di Dana Scully ha condiviso qualche dettaglio del progetto sviluppato da Ryan Coogler rassicurando i fan dello show originale. Gillian Anderson ha commentato lo sviluppo del reboot di X-Files su cui sta lavorando Ryan Coogler. L'attrice, che ha ottenuto la fama internazionale proprio grazie al ruolo di Dana Scully nella versione originale, ha rivelato che ha parlato più volte con il filmmaker del pilot e ha voluto rassicurare i fan. I commenti sul ritorno di X-Files Hulu ha ordinato la produzione del pilot del reboot di X-Files che sarà scritto e diretto da Ryan Coogler. Gillian Anderson, parlando del progetto, ha sottolineato: "Lui è davvero cool e così talentuoso". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X-Files, Gillian Anderson sul pilot del reboot: "Sarà davvero bello"

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