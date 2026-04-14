Bagno di luce in arrivo! Dall' abito-armatura alle décolleté da sirena couture l' argento conquista il guardaroba della PE 2026

Per la stagione Primavera-Estate 2026, le tendenze fashion puntano a un look luminoso e scintillante. Le passerelle presentano abiti con dettagli metallici e scarpe con finiture argento, pensate per catturare la luce in ogni occasione. Le collezioni si concentrano su capi che riflettono e rifrangono, creando effetti di brillantezza e luminosità. La moda di questa stagione invita a sfoggiare outfit che si fanno notare per il loro splendore.

P ronte a un bagno di luce? Per la Primavera-Estate 2026 l’imperativo è brillare, comunque e ovunque. L’ argento scende dal piedistallo del party-wear per vestire i panni di un nuovo, inaspettato neutro. Diventando il colore dei desideri per chi cerca un look luminoso, per non dire abbagliante. In versione silver totale, ma non solo. Come abbinare i colori audaci: guida al color blocking Primavera-Estate 2026 X La declinazione cromatica della wrong-shoe theory infatti rilancia il trend anche in modalità scarpa. Un flash di luce ai piedi, che rompe l’eccessivo rigore di un outfit troppo ordinato, aggiungendo una tensione visiva che affascina. Se l’oro prezioso si fa talvolta pesante, l’argento si distingue per la versatilità.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bagno di luce in arrivo! Dall'abito-armatura alle décolleté da sirena couture, l'argento conquista il guardaroba della PE 2026 Leggi anche: Il rosa è il beauty trend della Parigi Haute Couture PE 2026: in nuance delicate ed eleganti, conquista labbra, rossetti e blush. Dalle passerelle alle ospiti Leggi anche: Cosa sono le décolleté a mandorla: la scarpa più dolce (e di tendenza) della PE 2026