Il Giappone sta entrando nel piano chiamato Starlift, promosso dalla NATO, con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei satelliti critici in orbita. La collaborazione prevede la condivisione di tecnologie per difendere i satelliti da interferenze provenienti dalla Cina e dalla Russia. Questo coinvolgimento rappresenta un passo importante nel coordinamento tra il Giappone e l’alleanza atlantica nel settore della difesa spaziale.

? Punti chiave Come cambierà la difesa orbitale con l'ingresso del Giappone nella NATO?. Quali tecnologie condivise proteggeranno i satelliti dalle interferenze di Cina e Russia?. Perché il progetto Starlift è fondamentale per la continuità delle comunicazioni?. Chi beneficerà concretamente delle nuove opportunità economiche nei siti di lancio?.? In Breve Programma Starlift avviato nel 2024 per la condivisione di siti di lancio.. Integrazione prevista anche nel programma Spacenet per innovazione tecnologica e risorse orbitali.. Collaborazione spaziale già attiva con Francia, Germania e Italia nel progetto Starlift.. Sviluppo economico e tecnologico previsto per le regioni con siti di lancio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone e NATO: piano Starlift per blindare i satelliti critici

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