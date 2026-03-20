Gli Stati Uniti e il Giappone hanno discusso della fornitura di minerali critici, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'area di Hormuz. La prima ministra giapponese ha incontrato il presidente americano alla Casa Bianca, in un incontro che ha focalizzato questioni di approvvigionamento strategico e sicurezza energetica. La visita si inserisce in un quadro di cooperazione tra i due paesi su temi di interesse economico e geopolitico.

Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca la prima ministra giapponese, Sanae Takaichi, in un momento di forte pressione geopolitica, segnato dall’escalation militare in Medio Oriente – conseguenza dell’attacco di Usa e Israele all’Iran – e dalle crescenti aspettative americane nei confronti degli alleati. L’incontro, avvenuto a pochi giorni dall’appello di Washington affinché anche Tokyo contribuisse alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, ha offerto una fotografia nitida di un’alleanza che resta centrale ma che sta evolvendo verso logiche più negoziate e transazionali. Seduto accanto a Takaichi nello Studio Ovale, Trump ha lodato il Giappone per il sostegno fornito, sottolineando come Tokyo stia “facendo la sua parte”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa-Giappone, i minerali critici allentano la pressione su Hormuz

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