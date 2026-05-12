Giuliano Giannichedda, ex calciatore di calcio, ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che concedere un altro anno ad Allegri potrebbe essere una possibilità. Ha aggiunto che l’allenatore poteva ottenere risultati migliori, ma ha anche sottolineato la qualità dei giocatori in rosa. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, senza ulteriori dettagli sul resto del contesto.

Dal 15 marzo scorso, giorno di Lazio-Milan 1-0 a domenica 11 maggio, giorno di Milan-Atalanta 2-3, il Diavolo di Massimiliano Allegri ha totalizzato cinque sconfitte: oltre quelle contro biancocelesti e nerazzurri, i k.o. sono arrivati anche contro Napoli, Udinese e Sassuolo. Rossoneri, dunque, in rottura prolungata e capace di cogliere soltanto 4 punti in queste 7 partite, passando dalla lotta Scudetto con l'Inter a rimettere in gioco una qualificazione in Champions League praticamente conquistata. Ora la Juventus è davanti al Milan, la Roma è a pari punti e il Como spinge appena 2 lunghezze dietro. Questi risultati, inevitabilmente, hanno messo in discussione il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giannichedda: “Milan, un altro anno ad Allegri lo darei. Poteva fare meglio, ma guardate i giocatori che ha”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Allegri nel post-partita di Milan-Juventus: “Dobbiamo fare meglio alcune scelte. Poteva deciderla un episodio”Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano,...

Ex Milan, Altafini: “Napoli? Me lo aspettavo. Allegri con questa squadra non poteva fare di più”José Altafini, ex storico attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), con ben 161 gol in 246 partite e vincitore di 2 Scudetti e di una...

Argomenti più discussi: Giannichedda: Un altro anno lo darei ad Allegri: poteva fare meglio ma basta guardare i giocatori che ha...; Giannichedda: Juve, la base buona c'è. In estate servono 3-4 colpi; Milan, ad oggi Allegri merita la riconferma? Così la pensano gli opinionisti; Due al termine, la classifica aggiornata: cinque in cinque punti per due posti Champions.

Giannichedda: Un altro anno lo darei ad Allegri: poteva fare meglio ma basta guardare i giocatori che ha...Un Milan totalmente in bambola quello che i tifosi rossoneri stanno osservando oramai da due mesi. I rossoneri sono stati sconfitti anche dall'Atalanta e non è tanto aver perso ma è la modalità con cu ... msn.com