Allegri nel post-partita di Milan-Juventus | Dobbiamo fare meglio alcune scelte Poteva deciderla un episodio

Al termine della partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026, l'allenatore della Juventus ha commentato la prestazione della squadra. Ha dichiarato che ci sono state decisioni che avrebbero potuto influenzare l'esito e ha sottolineato la necessità di migliorare alcune scelte. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato spazio a discussioni sugli episodi arbitrali e sulle strategie adottate durante il match.

Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla corsa per la Champions League: "Prima di ieri per la matematica servivano 7 punti. Ora ne servono 6. Non era facile, la Juventus è una squadra forte". Sulla partita: "La squadra ha fatto bene sotto il punto di vista dell'atteggiamento, ci manca poco per raggiungere l'obiettivo Champions". Su dove può migliorare il Milan: "Dobbiamo fare meglio alcune scelte ed essere meno frettolosi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri nel post-partita di Milan-Juventus: “Dobbiamo fare meglio alcune scelte. Poteva deciderla un episodio” CALCIOMERCATO di ESPERIENZA o AZZARDO Ecco come cambia il Monaco per la CHAMPIONS! Notizie correlate Milan, Allegri post Bologna: “Oggi c’era da fare una partita serissima. Dietro si sono avvicinate”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che... Milan, Allegri nel post-partita di Verona: “Per noi tornare in Champions sarebbe straordinario”Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato a 'Milan... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Allegri sul futuro: 'Ho iniziato un percorso al Milan e lo proseguiremo insieme'; Milan-Juventus, un dubbio a centrocampo per Allegri; Allegri e l'ipotesi Nazionale: Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro; Milan, Allegri presenta la sfida con la Juventus: Non è una partita snodo, mancano sette punti per la Champions. Milan-Juve, Allegri si accontenta del pari: Contenti del puntoMax Allegri ha parlato nel post-partita di Milan-Juventus, analizzando la corsa Champions e le condizioni della sua squadra. spaziomilan.it Milan-Juventus 0-0, risultato finale della partita di Serie A: porte inviolate a San Siro, gli highlightsLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, ancora uno zero a zero tra Milan e Juventus; l'Inter raggiunta sul pareggio dal Torino. Questi i risultati della domenica: Milan-Juventus 0-0, Torino-Inter 2-2, Genoa-Como 0-2, Fiorentina-Sassuolo 0-0. Posticipi del lunedì saranno Cagliari-Atalanta e - facebook.com facebook Coreografia della Curva Sud contro il caro biglietti per Milan-Juventus. Composta con i cellulari la scritta “€ 139” con riferimento al prezzo del ticket del secondo blu in vendita libera x.com