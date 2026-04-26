Allegri nel post-partita di Milan-Juventus | Dobbiamo fare meglio alcune scelte Poteva deciderla un episodio

Da pianetamilan.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026, l'allenatore della Juventus ha commentato la prestazione della squadra. Ha dichiarato che ci sono state decisioni che avrebbero potuto influenzare l'esito e ha sottolineato la necessità di migliorare alcune scelte. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato spazio a discussioni sugli episodi arbitrali e sulle strategie adottate durante il match.

Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla corsa per la Champions League: "Prima di ieri per la matematica servivano 7 punti. Ora ne servono 6. Non era facile, la Juventus è una squadra forte". Sulla partita: "La squadra ha fatto bene sotto il punto di vista dell'atteggiamento, ci manca poco per raggiungere l'obiettivo Champions". Su dove può migliorare il Milan: "Dobbiamo fare meglio alcune scelte ed essere meno frettolosi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Allegri nel post-partita di Milan-Juventus: “Dobbiamo fare meglio alcune scelte. Poteva deciderla un episodio”

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