L’ex calciatore, che ha militato nel Milan tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ha commentato recentemente la situazione del club e il rendimento della squadra. Parlando di un’altra squadra di Serie A, ha affermato di aver previsto determinate prestazioni e ha commentato anche il lavoro dell’allenatore con questa rosa. Le sue parole sono state riportate in diverse testate sportive.

José Altafini, ex storico attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), con ben 161 gol in 246 partite e vincitore di 2 Scudetti e di una Coppa dei Campioni, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex rossonero ha voluto toccare diversi argomenti: prima si è voluto soffermare sulla recentissima sconfitta contro il Napoli, poi si è spostato a parlare in generale dei rossoneri, facendo riferimento anche alla rosa. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulla sconfitta del Milan a Napoli e addio dei rossoneri allo Scudetto: "Me lo aspettavo sinceramente e non sono sorpreso né dalla sconfitta né dall'uscita dei rossoneri dal giro Scudetto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Altafini: “Napoli? Me lo aspettavo. Allegri con questa squadra non poteva fare di più”

Conte e il Napoli scudettato più bravi di Allegri e il Milan? No, questa è tutta un'altra storiaMa se dovesse finire così, come sembra molto probabile, con l’Inter Campione d’Italia, qualcuno potrà dire che “il Milan ha perso lo scudetto”?...

Leggi anche: Milan, Leao: “Da centravanti posso fare più gol. Quando Allegri me lo ha detto …”

Temi più discussi: Napoli-Milan, intervista a Ottavio Bianchi: Conte e Allegri: sfida tra maestri; Napoli-Milan: i 3 ex storici che hanno indossato entrambe le maglie; Bianchi: Napoli-Milan, a inizio settimana Sivori e Altafini correvano come dei dannati; Tuttosport - Altafini: Milan, Kean è ok. Non è colpa sua l’esclusione dal Mondiale.

Altafini difende Allegri dalla critiche: Con questa squadra non poteva fare di più. Mica sono arrivati Van Basten e Gullit in estate...Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan ha detto addio al sogno scudetto. Questo il pensiero sulla formazione rossonera a Tuttosport dell'ex attaccante milanista José ... milannews.it

Altafini: Non capisco le critiche ad Allegri, con questa squadra non poteva fare di piùL'ex centravanti del Milan commenta il momento rossonero dopo la sconfitta contro il Napoli ... calciomercato.com

Calciomercato Milan, Krstovic dell’Atalanta nel mirino: costi e fattibilità dell’operazione #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Per ora non è il suo anno... Il 2026 non sta andando benissimo per Christian Pulisic: fino ad ora ha siglato 0 gol tra Nazionale e #Milan, iniziando a far dubitare la società per quanto riguarda un eventuale rinnovo di contratto... Ma non finisce qui: in queste - facebook.com facebook