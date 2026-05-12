Giampaolo Luparia lancia il libro su come progettare e valorizzare un testo cartaceo da zero

Un nuovo libro, scritto da Giampaolo Luparia, fornisce indicazioni su come ideare e valorizzare un testo cartaceo partendo da zero. La pubblicazione, annunciata a Milano il 12 maggio 2026, si rivolge a autori, editori e professionisti dell’editoria. Nel testo si evidenzia come, spesso, si dia priorità al contenuto a discapito di forma e struttura della pagina. La guida si propone di offrire strumenti pratici per migliorare l’aspetto estetico e funzionale di un libro.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 12.05.2026 – Molti autori, editori e professionisti dell’editoria, nel tentativo di realizzare libri di qualità, sono portati a concentrarsi esclusivamente sul contenuto, trascurando l’importanza della forma e della struttura della pagina. Ciò che spesso si ignora è che la pagina può diventare un alleato decisivo per la riuscita di un libro, purché si impari a progettarla in modo consapevole, riconoscendone le logiche, le gerarchie e il ruolo fondamentale nella leggibilità e nella percezione del valore dell’opera. Per tutti coloro che desiderano trasformare un manoscritto in un libro professionale, leggibile e competitivo sul mercato, esce oggi il libro di Giampaolo Luparia “ARCHITETTURA DELLA PAGINA.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Giampaolo Luparia lancia il libro su come progettare e valorizzare un testo cartaceo da zero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Comunicato Stampa: Giampaolo Luparia lancia il bestseller “Architettura Della Pagina” Leggi anche: Antonio Nicoletti lancia il libro su come pianificare operazioni immobiliari vincenti Argomenti più discussi: Giampaolo Luparia lancia il bestseller Architettura Della Pagina; Comunicato Stampa: Giampaolo Luparia lancia il bestseller Architettura Della Pagina; Comunicato Stampa: Giampaolo Luparia lancia il bestseller Architettura Della Pagina; Marcello Transèrici lancia il Bestseller La Bella Novella. Giampaolo Luparia lancia il bestseller Architettura Della PaginaIl libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/490G1KL ... ansa.it