Il 12 maggio 2026 viene annunciato il lancio del nuovo bestseller intitolato “Architettura Della Pagina” da parte di un autore noto nel settore. Il libro affronta il tema della cura della forma e della struttura delle pagine nei libri, un aspetto spesso trascurato da autori, editori e professionisti dell'editoria che si concentrano principalmente sul contenuto. La pubblicazione mira a evidenziare l'importanza di questi elementi nella realizzazione di un’opera di qualità.

Milano, 12.05.2026 – Molti autori, editori e professionisti dell'editoria, nel tentativo di realizzare libri di qualità, sono portati a concentrarsi esclusivamente sul contenuto, trascurando l'importanza della forma e della struttura della pagina. Ciò che spesso si ignora è che la pagina può diventare un alleato decisivo per la riuscita di un libro, purché si impari a progettarla in modo consapevole, riconoscendone le logiche, le gerarchie e il ruolo fondamentale nella leggibilità e nella percezione del valore dell'opera. Per tutti coloro che desiderano trasformare un manoscritto in un libro professionale, leggibile e competitivo sul mercato, esce oggi il libro di “Il mio libro parla di come dare al contenuto una forma capace di sostenerlo e valorizzarlo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giampaolo Luparia lancia il bestseller “Architettura Della Pagina”

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