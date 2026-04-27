Antonio Nicoletti lancia il libro su come pianificare operazioni immobiliari vincenti

Un nuovo libro dedicato alla pianificazione di operazioni immobiliari vincenti è stato recentemente pubblicato. L’autore, esperto del settore, presenta strategie e metodi pratici per affrontare il mercato immobiliare e ottimizzare gli investimenti. La pubblicazione si rivolge a chi desidera migliorare le proprie competenze e conoscere strumenti utili per gestire al meglio le operazioni nel settore. L’opera si rivolge a investitori, professionisti e appassionati di immobili.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 28.04.2026 – Sono tanti quelli che investono nell’immobiliare nella speranza di ottenere un ritorno economico significativo nel tempo. Il problema, tuttavia, è che ciascuna operazione porta con sé insidie e numeri che, se non correttamente gestiti, rischiano di far perdere il controllo dell’operazione all’investitore. Fortunatamente però una soluzione esiste. Per tutti coloro che desiderano raggiungere il successo nell’immobiliare in maniera metodica e procedurale, esce oggi il libro di Antonio Nicoletti “INGEGNERIA GIURIDICA IMMOBILIARE. Il metodo dell’avvocato-imprenditore per costruire operazioni solide, sicure e profittevoli” (Bruno Editore).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Antonio Nicoletti lancia il libro su come pianificare operazioni immobiliari vincenti Notizie correlate Saldo negativo per le imprese edili, Ance lancia l'alert: "Pianificare oltre il Pnrr"Il comparto dell’edilizia in provincia di Caserta, dopo anni di crescita, rischia lo stop. Leggi anche: Gian Andrea Turnaturi lancia il libro su come creare un’organizzazione sportiva di successo Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Consigliere comunale Paolo Grieco di Periferie per Matera entra in maggioranza a sostegno del sindaco Antonio Nicoletti: report e foto; Matera Capitale mediterranea 2026, controfirmato l’accordo tra Comune e Ministero; Aggredita assistente sociale del Comune di Matera, intervento sindaco Nicoletti; Peep San Giacomo e alloggi di via Conversi a Matera, consigliere comunale Toto replica a sindaco Nicoletti e assessore comunale Gaudiano. Antonio Nicoletti lancia il libro su come pianificare operazioni immobiliari vincentiMilano, 28.04.2026 – Sono tanti quelli che investono nell’immobiliare nella speranza di ottenere un ritorno economico significativo nel tempo. Il problema, tuttavia, è che ciascuna operazione porta co ... adnkronos.com Durante le celebrazioni del 25 aprile, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti ha rivolto un messaggio a tutta la comunità - facebook.com facebook CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO GRIECO DI “PERIFERIE PER MATERA” ENTRA IN MAGGIORANZA A SOSTEGNO DEL SINDACO ANTONIO NICOLETTI: REPORT E FOTO x.com