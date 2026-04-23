Caso ricina a Pietracatella | accertamenti sul cellulare della figlia delle vittime

Le autorità stanno analizzando i dati del cellulare della figlia delle vittime nell'ambito delle indagini sulla morte di due donne avvenuta a Pietracatella. Le due persone sono decedute a causa di un avvelenamento da ricina pochi giorni dopo il Natale. Sono in corso approfondimenti sui mesi precedenti per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini sui dati degli ultimi mesi. Proseguono le indagini sulla morte di Antonella e Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, a causa di avvelenamento da ricina avvenuto pochi giorni dopo Natale. La Procura ha disposto nuovi accertamenti sul cellulare di Alice Di Vita, figlia e sorella delle vittime. Le verifiche si concentreranno sui dati raccolti negli ultimi cinque mesi, da dicembre ad aprile, con particolare attenzione alle chat tra la giovane, i genitori e la sorella Sara. Due filoni d’inchiesta. L’analisi del telefono rientra nel quadro investigativo già aperto, che comprende due distinti procedimenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caso ricina a Pietracatella: accertamenti sul cellulare della figlia delle vittime Notizie correlate Giallo Pietracatella: tracce di ricina nel sangue delle vittimeLe indagini sul tragico evento che ha colpito la famiglia Di Vita a Pietracatella hanno subito un’accelerazione decisiva questo pomeriggio, con i... Avvelenate con ricina a Campobasso, sequestrato cellulare della figlia Alice e analisi sul pc di una scuolaIl telefono della figlia maggiore di 19 anni di Antonella Di Ielsi, la donna avvelenata con la ricina insieme all'altra figlia a Pietracatella, è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, i dubbi sul veleno confezionato in maniera artigianale; Madre e figlia uccise dalla ricina: l'avvocato di Di Vita nega dimenticanze; Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papà; Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: cosa sappiamo del duplice omicidio premeditato (per cui ancora non ci sono indagati). Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, i dubbi sul veleno confezionato in maniera artigianaleGli investigatori dubitano che la ricina che ha causato la morte di madre e figlia a Pietracatella possa essere stata prodotta artigianalmente. Si indaga su eventuali catene di approvvigionamento ... virgilio.it Caso Pietracatella, acquisito il telefono di Alice Di VitaProvvedimento nell'ambito dell'indagine sui medici. A Bari l'esame dei vetrini relativi alle autopsie di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi ... rainews.it Sentite quante cazzate dicono anche nel caso dell'avvelenamento da ricina. Niente, non imparano mai a puntare sui fatti. Sempre sciocchezze, invenzioni, ipotesi, come i rapinatori di Napoli intrappolati nella banca alle 14.50. Ma vergognatevi. #ore14 x.com La criminologa Roberta Bruzzone ha lanciato una "suggestiva ipotesi" sul caso delle due donne (madre e figlia) morte avvelenate dalla ricina - facebook.com facebook