Stasera, su Canale 5, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che vede il televoto deciso il terzo finalista. All’interno della Casa, le dinamiche sono intense, con Francesca Manzini al centro di un’alleanza tra alcuni concorrenti, mentre altri la criticano. La serata si preannuncia ricca di tensioni e colpi di scena, con i partecipanti coinvolti in discussioni e strategie.

Tensione altissima nella Casa del Grande Fratello Vip: Francesca Manzini finisce nel mirino dei concorrenti mentre il televoto decide chi sarà il terzo finalista della serata. Torna questa sera, martedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5, un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip. La padrona di casa Ilary Blasi, accompagnata dalle pungenti opinioni in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ci guiderà in una sedicesima puntata che promette scintille, tra processi interni e verdetti definitivi. Francesca Manzini sotto assedio: "Vittima o stratega?" Il clima nella Casa è diventato rovente intorno alla figura di Francesca Manzini.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip stasera su Canale 5: anticipazioni, terzo finalista e alleanza contro Francesca

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