GF Vip stasera su Canale 5 | Berry attacca Manzini e arriva il secondo finalista

Stasera su Canale 5, il Grande Fratello Vip va in onda con un episodio ricco di tensioni e sorprese. Durante una discussione, Marco Berry ha rivolto accuse a Francesca Manzini, dando vita al confronto più acceso della settimana. Contestualmente, il televoto ha deciso chi tra sei concorrenti accederà alla finale, anche se i partecipanti non sono ancora a conoscenza del risultato.

Tensione nella Casa del GF Vip: Marco Berry attacca Francesca Manzini nel confronto più acceso della settimana, mentre il televoto decreta il secondo finalista tra sei concorrenti ancora ignari della posta in palio. Stasera, martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli commenteranno le dinamiche più accese della Casa, i verdetti del televoto e l'elezione del secondo finalista. Scontri e confronti nella Casa: tensione tra i concorrenti La puntata sarà ricca di confronti tra i protagonisti del reality.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip stasera su Canale 5: Berry attacca Manzini e arriva il secondo finalista Notizie correlate GF Vip stasera su Canale 5: fidanzato segreto di Francesca Manzini, Alvin entra nella casaFrancesca Manzini al centro del caso: spunta un fidanzato misterioso che il web avrebbe già identificato. GF Vip, scontro choc tra Marco Berry e Francesca ManziniIl conto alla rovescia verso la finale del Grande Fratello Vip è ormai iniziato, ma invece di placarsi, le tensioni nella Casa sembrano esplodere... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: GF Vip stasera su Canale 5: fidanzato segreto di Francesca Manzini, Alvin entra nella casa; Grande Fratello Vip, salta la puntata di stasera 1 maggio: il motivo dello stop e quando torna in onda; Salta il Grande Fratello Vip stasera: perché, cosa va in onda al suo posto, quando torna; Grande Fratello Vip, nuova puntata stasera 28 aprile con eliminazione: le anticipazioni. Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo staseraOggi martedì 5 maggio 2026 va in onda la 14esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: televoto decisivo e Adriana Volpe favorita, chi va in finale ... libero.it GF Vip stasera su Canale 5: Berry attacca Manzini e arriva il secondo finalistaBerry contro Manzini al GF Vip: confronto acceso e televoto decisivo per il secondo finalista. Tutte le anticipazioni della puntata del 5 maggio su Canale 5. movieplayer.it Raul, Francesca, Lucia, Marco, Alessandra, Adriana: chi sarà il secondo finalista Appuntamento a stasera su #Canale5 e Mediaset Infinity con #GFVIP - facebook.com facebook Al "Grande Fratello Vip 2026" di stasera Paola Caruso rischia di uscire più di tutte x.com