GF Vip stasera su Canale 5 anticipazioni | Paola contro Antonella tensioni e televoto

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del GF Vip 8, dove si sono registrate tensioni tra alcuni concorrenti. Dopo che Antonella Elia è stata proclamata prima finalista, Paola Caruso ha reagito in modo acceso, perdendo il controllo. La puntata si preannuncia ricca di scontri e colpi di scena, con il pubblico chiamato a esprimersi attraverso il televoto.

Nella nuova puntata del GF Vip 8: Paola Caruso perde il controllo dopo la proclamazione di Antonella Elia come prima finalista. Confronti accesi, tensioni nella Casa e un televoto decisivo che potrebbe ribaltare tutto. Stasera, mercoledì 22 aprile, in prima serata su Canale 5 va in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare quanto accaduto nella Casa negli ultimi giorni e a seguire i nuovi verdetti del televoto. Tra confronti accesi, nuove alleanze e strategie sempre più evidenti, la puntata si preannuncia ricca di colpi di scena.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip stasera su Canale 5 anticipazioni: Paola contro Antonella, tensioni e televoto Notizie correlate GF Vip stasera su Canale 5: Antonella o Alessandra, la Casa si spacca prima del verdettoNella decima puntata del reality show conosceremo il nome della prima finalista del Grande Fratello Vip: nel frattempo nella Casa si formano nuove... Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca Manzini e Antonella Elia, chi è al televoto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: GF Vip stasera su Canale 5: Antonella o Alessandra, la Casa si spacca prima del verdetto; Niente Grande Fratello Vip stasera: perché salta, cosa va in onda al suo posto, quando torna; Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Grande Fratello Vip, anticipazioni del 17 aprile: un televoto apre le porte della finale. Gf Vip 8, le anticipazioni dell’undicesima puntataAndrà in onda questa sera su Canale 5 l'undicesima puntata del Gf Vip 8, il reality show condotto da Ilary Blasi che vede Selvaggia Lu ... isaechia.it Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo staseraOggi mercoledì 22 aprile 2026 va in onda l’undicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe verso l’immunità, chi viene eliminato ... libero.it Rinviato il Gf Vip. Perché la puntata di stasera è saltata e quando va in onda >> https://buff.ly/jx9MSmt - facebook.com facebook Perché La Ruota della Fortuna e il Grande Fratello Vip non vanno in onda stasera, 20 aprile 2026: ecco il motivo del cambio di programmazione x.com