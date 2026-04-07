Stasera al GF Vip 8 si conoscerà il nome della persona eliminata, secondo i sondaggi. Tra i nominati, Antonella Elia sembra avere più possibilità di restare nella casa, mentre tra Marco Berry e Ibiza Altea il risultato è ancora molto incerto. I dati raccolti indicano un testa a testa tra i due, lasciando in bilico l'esito finale. La decisione verrà comunicata durante la diretta.

I numeri parlano chiaro: Antonella Elia vola, mentre il duello tra Marco Berry e Ibiza Altea resta apertissimo. Ecco chi è il più a rischio secondo il pubblico. Stasera, martedì 7 aprile, va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della diretta verrà annunciato il nome del concorrente eliminato dalla Casa più spiata d'Italia. Al televoto sono finiti tre protagonisti molto discussi: Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea. Cosa è successo nella scorsa puntata Nella puntata precedente, andata in onda venerdì, sono finiti in nomination tre concorrenti: Antonella Elia, votata dalle donne della Casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip 8, chi esce stasera secondo i sondaggi? Testa a testa tra due nominati

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