Chi sarà il secondo finalista del GF Vip | testa a testa tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini le percentuali

Nella corsa per il secondo finalista del Grande Fratello Vip si sfidano Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, con le preferenze del pubblico che si stanno distribuendo tra le due. Oltre a loro, sono ancora in gara Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Le percentuali di voto attuali mostrano un testa a testa tra le due candidate, mentre il risultato finale si avvicina.

Tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras c'è il secondo finalista del Grande Fratello Vip. Cosa dicono i sondaggi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate È scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini al GF Vip: “Ti strappo le ciglia”Alessandra Mussolini provoca Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, scoppia una nuova lite tra loro Non è durato a lungo il sereno tra Adriana Volpe e... Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella EliaIl cast dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, senza Alfonso Signorini e con Ilary Blasi alla conduzione, è stato svelato ufficialmente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe (ma occhio a Francesca Manzini). Chi va in finale; Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini favorita al televoto per la finale, sfida aperta con Adriana Volpe; Sarà davvero lei la seconda finalista del Grande Fratello Vip 2026? A stasera l'ardua risposta del televoto; Grande Fratello VIP 2026: Le Nomination della tredicesima puntata. Chi sarà il secondo finalista del GF Vip: testa a testa tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, le percentualiTra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras c’è il secondo finalista del Grande Fratello Vip. Cosa dicono i sondaggi. Breaking news e storie ... fanpage.it Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 5 maggio Adriana Volpe seconda finalista, dietro Alessandra MussoliniIl Grande Fratello Vip entra nel vivo e il televoto del 5 maggio 2026 si preannuncia decisivo per la scelta del secondo finalista. Sul forum dedicato al ... ilsipontino.net Adriana Volpe, una delle concorrenti di punta di questo GFVIP… - facebook.com facebook