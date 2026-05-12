Nel corso di una recente puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras. L'episodio ha causato reazioni tra i coinquilini, mettendo in discussione gli equilibri già instabili all’interno della casa. La scena ha attirato l’attenzione del pubblico e degli altri partecipanti, generando discussioni e tensioni tra i concorrenti.

A minare gli equilibri, già piuttosto precari, nella casa del Grande Fratello Vip, è arrivato il bacio fra Francesca Manzini e Raul Dumitras. Un avvicinamento improvviso che ha creato non poche polemiche, scatenando numerose liti. Il bacio fra Francesca Manzini e Raul: accuse e polemiche. Tutto è iniziato quando Francesca Manzini e Raul Dumitras, durante un gioco in confessionale, si sono baciati. L’imitatrice ha rivelato di essersi sentita a disagio: Raul infatti le avrebbe tolto la mano dalla bocca per poi darle un bacio a stampo. Poco dopo Francesca ha raccontato quanto accaduto agli altri inquilini ed è apparsa molto preoccupata per le conseguenze che questo potrebbe avere nella relazione che sta vivendo fuori dalla casa del GF Vip.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, il bacio fra Francesca Manzini e Raul scatena il caos nella casa

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