Nella Casa del Grande Fratello Vip, si sono verificati nuovi momenti di tensione dopo che Alessandra Mussolini ha avuto un confronto con un altro concorrente. Durante la diretta, l’ex politica si è avvicinata a un altro partecipante e si è scambiata un bacio con lui, scatenando reazioni tra gli altri inquilini. La situazione ha portato a un acceso dibattito tra i presenti, con alcuni che hanno espresso sorpresa e altri che hanno reagito in modo più deciso.

La Casa del Grande Fratello Vip si trasforma ancora una volta in un ring a cielo aperto. Nelle ultime ore, un confronto che aveva tutti gli ingredienti per restare una schermaglia da reality si è trasformato in uno scontro frontale che ha coinvolto Francesca Manzini, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Raul Dumitras. Al centro della tempesta, un bacio dato per gioco e una reazione che ha innescato accuse pesantissime, mettendo a nudo tensioni che covavano da tempo sotto la superficie. Tutto ha inizio dopo la festa organizzata dal programma sabato sera. Un momento di leggerezza, musica, qualche bicchiere di troppo e quella disinibizione tipica delle notti passate tra le mura della Casa più spiata d’Italia.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Al GF Vip Alessandra Mussolini asfalta la Manzini: il bacio con Raul scatena il caos nella Casa

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