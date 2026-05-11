Francesca Manzini contro tutte | il bacio con Raul scatena il terremoto al GF Vip

Nel corso della trasmissione, si è verificato un episodio che ha scatenato molte reazioni tra i concorrenti. Durante una delle puntate, una concorrente ha condiviso un momento di intimità con un altro partecipante, suscitando reazioni diverse tra gli altri presenti. La scena ha attirato l’attenzione dei telespettatori e ha alimentato discussioni sui social network. La puntata si è conclusa senza ulteriori sviluppi ufficiali da parte del programma.

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Difficile credere che il Grande Fratello Vip sia giunto all’epilogo perché la pace nella casa del resta un miraggio. Il clima è ancora teso e i litigi continuano a spaccare il web, pronto a difendere i propri beniamini. Al centro della scena c’è ancora lei, Francesca Manzini che non riesce a trovare un punto d’incontro con i propri coinquilini. Tra lacrime, emozioni, dolori del passato e fragilità varie, la Manzini che si è messa a nudo sin dalle prime puntate, continua ad essere una delle protagoniste indiscusse delle dinamiche Il bacio della discordia. Sabato sera, in un clima di festa, gli inquilini del bunker più famoso d’Italia si sono lasciati andare a balli scatenati, abbracci e baci proibiti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francesca Manzini contro tutte: il bacio con Raul scatena il terremoto al GF Vip ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al GF Vip Alessandra Mussolini asfalta la Manzini: il bacio con Raul scatena il caos nella CasaLa Casa del Grande Fratello Vip si trasforma ancora una volta in un ring a cielo aperto. GF Vip, Francesca Manzini: “Ero ubriaca” dopo il bacio con Raul DumitrasIl Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena anche a ridosso della finale. Argomenti più discussi: Adriana Volpe contro tutti, le critiche di Francesca Manzini; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini choc sulla sorella: Potrebbe davvero denunciarmi, poi il mistero: Non vi dirò il motivo; Grande Fratello: la sorella di Francesca Manzini contro Marco Berry: Guai a chi la tocca; Caos al Gf Vip, tutti contro Marco Berry: tensioni e confronti. Cosa è successo. Stasera parte il nuovo reality di Rai 2 #TheUnknown con Francesca Manzini (in contemporanea al suo #GFVIP) contro il #GialappaShow con la conduzione di Paola Iezzi x.com GF Vip, Francesca Manzini sull'emiro del Qatar: Lavoravo per lui, mi sono licenziata io! reddit Francesca Manzini contro tutti al GF Vip: esplode il caos nella Casa tra accuse, lacrime e polemicheScontro acceso al GF Vip: Francesca Manzini litiga con Alessandra Mussolini, Antonella Elia e gli altri concorrenti. rumors.it