GF Vip Antonella Elia a cuore aperto con Adriana e Alessandra | Penso a Pietro

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha avuto un confronto con Adriana e Alessandra, durante il quale ha menzionato il suo ex compagno. La showgirl ha dichiarato di pensare ancora a Pietro Delle Piane, senza fornire dettagli sulle ragioni di questa riflessione. La discussione si è svolta in modo diretto e sincero, senza che siano stati fatti riferimenti a eventuali sviluppi legali o altri aspetti personali.

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La storia d'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbe non essere definitivamente finita, nelle scorse ore lei è tornata a parlare dell'ex compagno al Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata in giardino con Alessandra Mussolini e Adriana Volpe ha rivelato di non essere riuscita a dormire, dopodiché ha ammesso che pensa a Pietro. Entrambe si sono dette convinte che provi ancora un sentimento nei suoi confronti. Riferendosi al loro incontro nella casa più spiata dagli italiani hanno detto che si vedeva chiaramente che c'è ancora qualcosa tra loro. Quando Alessandra Mussolini ha chiesto alla showgirl se ci tiene molto all'ex compagno lei ha confermato, lei e Adriana Volpe pensano che anche se cerca di tenerlo lontano lo ama ancora.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - GF Vip, Antonella Elia a cuore aperto con Adriana e Alessandra: “Penso a Pietro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia: “Prima del GF Vip Pietro…”Si sta rafforzando sempre di più l'amicizia tra Adriana Volpe e Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Gf Vip, lite in Casa, Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe ed Antonella Elia dal pianto isterico | VIDEOAntonella Elia si è messa a piangere disperata nella Casa del Gf Vip dopo una provocazione da parte di Alessandra Mussolini Con il passare dei giorni... Argomenti più discussi: Grande Fratello VIP: Antonella Elia svela l'obiettivo del televoto della quattordicesima puntata Video; GF Vip, Antonella Elia crolla in diretta: Marco Berry eliminato dal reality; Vincitore Grande Fratello Vip, quote ribaltate: Antonella Elia non è più la favorita. Chi la beffa; GF Vip, Antonella Elia fuori controllo: urla e oggetti lanciati contro la Mussolini. Dopo l’accesso già conquistato da Antonella Elia e Alessandra Mussolini, un nuovo concorrente approderà direttamente in finale #GrandeFratelloVip2026 #GFVip x.com GF VIP: Antonella Elia contro Alessandra Mussolini, la lite finisce a testate - reddit.com reddit Antonella Elia racconta il dramma vissuto da adolescente al GF VipAntonella Elia commuove il GF Vip raccontando il dolore per la morte del padre nel tragico incidente del 1979 Un racconto intenso che ha emozionato pubblico e coinquilini ... quilink.it