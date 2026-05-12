Nella giornata di domenica, il Getafe ha perso una partita importante, pur avendo giocato un buon incontro. La squadra di casa, prevista per mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:30, affronterà il Maiorca in una sfida che si presenta decisiva per le posizioni in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono oggetto di analisi da parte degli esperti.

Nel pomeriggio di domenica il Getafe ha perso una grandissima occasione: nonostante abbia giocato una buona porzione di partita in doppia superiorità numerica sul campo dell’Oviedo, ultimo in classifica, gli Azulones non sono riusciti a segnare nemmeno una volta e hanno così lasciato due punti molto importanti nella corsa al settimo posto, che vale la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Maiorca (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Gli Azulones attendono la squadra di Demichelis

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