Getafe-Maiorca mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Gli Azulones attendono la squadra di Demichelis
Nella giornata di domenica, il Getafe ha perso una partita importante, pur avendo giocato un buon incontro. La squadra di casa, prevista per mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:30, affronterà il Maiorca in una sfida che si presenta decisiva per le posizioni in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono oggetto di analisi da parte degli esperti.
Nel pomeriggio di domenica il Getafe ha perso una grandissima occasione: nonostante abbia giocato una buona porzione di partita in doppia superiorità numerica sul campo dell’Oviedo, ultimo in classifica, gli Azulones non sono riusciti a segnare nemmeno una volta e hanno così lasciato due punti molto importanti nella corsa al settimo posto, che vale la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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