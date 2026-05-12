Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:30 si gioca la partita tra Alaves e Barcellona, con le formazioni che saranno annunciate poco prima dell’inizio. La sfida si svolge a Vitoria e le quote di scommessa sono già disponibili, con molti pronostici che prevedono un alto numero di gol. A tre turni dalla fine, la classifica della Liga vede ancora nove punti in palio e la lotta per la salvezza si presenta molto equilibrata e combattuta.

Mancano 3 giornate alla fine e ci sono 9 punti in palio: la lotta salvezza quest’anno è davvero appassionante in Liga e si preannuncia un finale caldissimo. La prima delle ultime 3 partite si giocherà nell’infrasettimanale: l’Alaves, al momento terz’ultimo e dunque a serissimo rischio di retrocessione, ospita il Barcellona, che si è laureato campione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Barcellona (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol a Vitoria?

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