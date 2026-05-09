Oviedo-Getafe domenica 10 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria esterna per gli Azulones?

Da infobetting.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio 2026 alle 18:30 si disputa la partita tra Oviedo e Getafe. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, insieme alle quote e ai pronostici. Gli Azulones, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, cercano di recuperare punti per mantenere vive le speranze di una qualificazione europea, mentre l'Oviedo punta a consolidare la propria posizione in campionato.

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L’incredibile girone di ritorno disputato dal Getafe aveva aperto una concreta possibilità europea: le ultime partite, però, hanno frenato le ambizioni degli Azulones, che sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite. In particolare la doppia sconfitta interna contro Barcellona e Rayo Vallecano ha rallentato l’ascesa dei madrileni che ora sono posizionati al settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Oviedo-Getafe (domenica 10 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria esterna per gli Azulones?
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