Un uomo di 50 anni è stato condannato a oltre cinque anni di reclusione per aver avuto rapporti sessuali con minorenni in cambio di denaro. Il processo si è svolto in rito abbreviato davanti al giudice Nadia Buttelli, senza rinvii né audizioni di testimoni. La decisione è stata presa dopo un procedimento rapido, senza ulteriori fasi processuali previste.

Nessun rinvio, né audizione di testimoni. Il giudice dell’udienza preliminare Nadia Buttelli ha deciso di discutere subito il processo in rito abbreviato che vedeva imputato un 50enne italiano. L’uomo doveva rispondere di violenza sessuale e prostituzione minorile, in relazione ad atti sessuali a pagamento consumati con dei ragazzini in un locale di pertinenza di un circolo ricreativo della provincia. Nella tarda mattinata di ieri, il tribunale ha emesso il suo verdetto: l’imputato è stato condannato a cinque anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione. La sentenza prevede anche una provvisionale da cinquemila euro per l’unica parte civile costituita, il ragazzo che ha avuto il coraggio di sporgere denuncia, assistito in questo delicato frangente dagli avvocati Eleonora Baldi e Michele Cavallini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi e prostituzione minorile. Sesso con ragazzini per denaro, condannato a oltre cinque anni

Costringe la moglie per anni e con violenza a fare sesso: condannato ma non dovrà risarcirla per i danni subitiHa violentato ripetutamente sua moglie, costringendola a subire rapporti sessuali anche quando lei non voleva, minacciandola e dicendole di stare...

Pedopornografia e prostituzione minorile: condanna per 36enne, riemerge il caso GiuliaTeramo - Il Tribunale di Teramo condanna un 36enne di Giulianova per pedopornografia e prostituzione minorile: nel processo riemerge anche la vicenda...

Argomenti più discussi: Social media o social killer? Qualche idea per salvare ragazzi e ragazze; Chiuso ‘In Marinetta’ di Rosolina: la parabola discendente del locale dopo la partecipazione a ‘4 Ristoranti’; Epstein files, Melania Trump: Mai stata sua amica, sono menzogne infondate, mai salita sull’aereo o visitato la sua isola.

Sanitaservice, la UIL Fp Taranto: “Basta abusi e privilegi” Maldarizzi: “Difendere il sistema sì, ma con trasparenza ed equità” - facebook.com facebook