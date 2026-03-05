Pedopornografia e prostituzione minorile | condanna per 36enne riemerge il caso Giulia

Un uomo di 36 anni di Giulianova è stato condannato dal Tribunale di Teramo per pedopornografia e prostituzione minorile. Nel procedimento giudiziario sono stati coinvolti anche dettagli riguardanti la vicenda di Giulia Di Sabatino. La sentenza è stata emessa nell’ambito di un caso che ha attirato l’attenzione pubblica. La decisione si inserisce in un procedimento che ha evidenziato i reati riconosciuti dall’autorità giudiziaria.

Teramo - Il Tribunale di Teramo condanna un 36enne di Giulianova per pedopornografia e prostituzione minorile: nel processo riemerge anche la vicenda di Giulia Di Sabatino. Una condanna a quattro anni e nove mesi di reclusione è stata pronunciata dal Tribunale di Teramo nei confronti di Francesco Giuseppe Totaro, 36 anni, originario di Giulianova, imputato per pedopornografia e prostituzione minorile. La sentenza di primo grado è stata emessa dal collegio giudicante presieduto dal magistrato Francesco Ferretti. La pena stabilita è inferiore rispetto agli otto anni di reclusione richiesti dalla pubblica accusa, ma prevede comunque una serie di pene accessorie che impediranno all’uomo di svolgere in futuro qualsiasi attività che comporti contatti con minori. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

