Un turista italiano di 28 anni è stato arrestato a Berlino dopo aver cercato di ottenere soldi da un barista, scambiandola per una parente. Secondo le forze dell’ordine, l’uomo era in stato di ubriachezza molesta e ha insistito per ricevere denaro, comportamenti che hanno portato all’arresto e a un procedimento giudiziario. La vicenda ha interrotto un viaggio attraverso l’Europa, iniziato come un momento di relax.

Doveva essere un viaggio rilassante attraverso l’Europa, ma per un turista italiano di 28 anni si è trasformato in un arresto a Berlino e in un processo per tentata estorsione aggravata e ubriachezza molesta. Come racconta Bild, il protagonista della vicenda, identificato come Luca R., era partito da Amsterdam nel novembre 2025 facendo scorta di alcol e marijuana “per rilassarsi”, come ha raccontato in tribunale. Arrivato nella capitale tedesca, però, si sarebbe ritrovato senza soldi. La mattina dell’episodio il giovane era seduto come unico cliente in un locale berlinese quando, in stato di forte alterazione, ha creduto di riconoscere nella donna dietro al bancone sua zia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, un italiano ubriaco scambia barista per la zia e pretende soldi: arrestato

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