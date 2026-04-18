pretende soldi e aggredisce la madre arrestato un 27enne nella notte

Nella notte, un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Ginosa, in provincia di Taranto, con l'accusa di tentata estorsione e maltrattamenti ai danni della madre. Secondo quanto si è appreso, l’uomo avrebbe chiesto denaro alla donna, che avrebbe rifiutato, e in seguito avrebbe aggredito la madre. L’arresto è stato eseguito dai militari intervenuti sul posto.

Pretende soldi dalla madre e, al suo rifiuto, la aggredisce: un 27enne è stato arrestato nella notte a Ginosa (Taranto) dai carabinieri con le accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. La richiesta di denaro - secondo i primi accertamenti legata all'acquisto di droga - si è trasformata in minacce di morte e violenza fisica. La donna, strattonata in casa, è riuscita a chiedere aiuto facendo scattare l'intervento dei militari della stazione di Marina di Ginosa. Non sarebbe stato un episodio isolato: la vittima ha parlato di altre tensioni e aggressioni verbali mai denunciate. L'arresto è maturato nell'ambito delle procedure del Codice Rosso, il canale prioritario per i casi di violenza domestica.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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