George e Amal Clooney ospiti di re Carlo e della regina Camilla | le foto e il racconto

Da vanityfair.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il divo americano e sua moglie sono stati fotografati mentre arrivavano al Royal Albert Hall di Londra, dove hanno incontrato il re Carlo e la regina Camilla. L’evento ha attirato l’attenzione dei media, con scatti che mostrano l’ingresso dei due ospiti nel palazzo reale. Non sono stati divulgati dettagli sulla durata della visita né sulle eventuali attività svolte durante l’appuntamento.

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Una volta entrati nella maestosa sala principale, Carlo e Camilla hanno preso posto nel palco reale e sono stati accolti da un fragoroso applauso del pubblico che gremiva l'auditorium. A condurre il gala, con tanto di concerto con artisti di altissimo livello, il popolare duo di presentatori e produttori televisivi Ant e Dec (Anthony McPartlin e Declan Donnelly). Durante la cerimonia sono stati conferiti premi a diverse personalità legate al King's Trust, che dall'anno della sua fondazione ha contribuito con oltre 13 miliardi di euro a diversi programmi di reinserimento sociale. Amal, avvocatessa di origini libanesi...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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