Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana annuncia l’apertura della mostra " Cuore di pietra. La voce del marmo tra arte e memoria del territorio " che sarà ospitata nello spazio Arte BVLG (nella foto) da sabato, con inaugurazione alle 18, fino a domenica 3 maggio. L’iniziativa crea un percorso espositivo che celebra l’identità del territorio attraverso le opere della collezione BVLG e i preziosi archivi sonori di Rai Teche e si inserisce nel ciclo dedicato agli artisti apuo-versiliesi. La mostra ha come direttrice artistica Fabiola Manfredi mentre il coordinamento è di Mutua BVLG che è responsabile della progettazione e realizzazione delle fasi della mostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova mostra. Tra marmo e arte: "Cuore di pietra"

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