Un giovane di 28 anni è stato sequestrato e rapinato dopo aver incontrato un minore in seguito a un annuncio pubblicato su un'app di incontri. L’uomo si era presentato all’appuntamento insieme all’adolescente, ma era presente anche un adulto, che ha preso parte all’aggressione. La vicenda ha portato all’arresto dell’aggressore, che ha patteggiato una condanna a quattro anni di carcere.

Ha patteggiato la pena di 4 anni e 8 mesi di carcere un venticinquenne romeno accusato insieme a un minorenne di aver rapinato e sequestrato un uomo genovese che aveva messo un annuncio su un sito di incontri. L'imputato ha risarcito in parte la vittima, condizione necessaria per ottenere dalla giudice Elisa Scorza il via libera allo sconto di pena previsto dal rito. La vicenda risale al 27 gennaio nel quartiere genovese del Campasso a Sampierdarena. II minore, anche lui romeno, aveva risposto all’annuncio pubblicato dal giovane genovese su sito di incontri Grindr. Lui si era offerto di andarlo a prendere ma aveva trovato anche il connazionale più grande che gli aveva prospettato un incontro sessuale a tre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, ventottenne sequestrato e rapinato dopo aver messo un annuncio su una app di incontri, l'aggressore patteggia 4 anni

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