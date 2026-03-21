Una ragazza di 20 anni ha denunciato al pronto soccorso di essere stata stuprata dopo aver avuto un appuntamento organizzato tramite un'app di incontri. La giovane ha riferito di aver incontrato l’uomo su quella piattaforma, e successivamente ha accusato di aver subito violenza durante l'incontro. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

PISA – Le avrebbe dato appuntamento su una app di incontri poi l’avrebbe stuprata. Così una ragazza di vent’anni ha denunciato quello che le era accaduto al pronto soccorso. La vicenda, riportata oggi dal quotidiano La Nazione, è avvenuta a Pisa. La polizia ha identificato il presunto aggressore denunciandolo per violenza sessuale. L’uomo avrebbe respinto l’accusa parlando di un rapporto consenziente. Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti da parte della squadra mobile pisana a cui sono passate le indagini dopo un primo intervento eseguito dalle volanti che hanno raccolto il racconto della giovane dopo essersi recata al pronto soccorso attivando così le procedure per le presunte vittime di violenza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: ragazza denuncia uno stupro dopo appuntamento su una app d’incontri

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