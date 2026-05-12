Genova ok 40 milioni per salvare Amt | via libera in Regione

La Regione ha approvato un finanziamento di 40 milioni di euro destinato al salvataggio dell’azienda di trasporti pubblici. La delibera prevede procedure per monitorare l’impiego delle risorse e prevenire eventuali sprechi. Inoltre, si specifica chi sarà responsabile di omologare gli accordi necessari per formalizzare il piano di risanamento dei debiti. La decisione è stata comunicata dopo il via libera ottenuto dalla giunta regionale.

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