Liguria | 40 milioni per il TPL Genova riceve fondi per Amt

La giunta regionale ha approvato un finanziamento di 40 milioni di euro destinato al piano di risanamento di Amt Genova. I fondi sono stati assegnati con la condizione che gli accordi di debito vengano omologati dal Tribunale di Genova. La decisione riguarda esclusivamente il supporto finanziario al trasporto pubblico locale nella regione. La somma è vincolata alla conformità delle procedure giudiziarie previste.

? Cosa sapere La giunta regionale approva 40 milioni per il piano di risanamento di Amt Genova.. I fondi restano vincolati all'omologazione degli accordi di debito presso il Tribunale di Genova.. La giunta regionale ha approvato questo venerdì 1° maggio 2026 un disegno di legge che stanzia fondi per il trasporto pubblico locale, destinando 40 milioni di euro al Comune di Genova per sostenere il piano industriale di risanamento di Amt. L’intervento mira a stabilizzare il sistema dei trasporti in tutta la regione, coinvolgendo non solo il capoluogo ligure ma anche la Città metropolitana e le province di Imperia, Savona, con il supporto di TPL Linea, e La Spezia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: 40 milioni per il TPL, Genova riceve fondi per Amt Notizie correlate Liguria, ok a 59 mln per Amt Genova: PD chiede piano regionale per rilanciare Tpl e non penalizzare La Spezia.La Regione Liguria ha dato il via libera a un sostegno economico significativo per Amt Genova, l'azienda di trasporto pubblico genovese, con un... Amt, una legge ad hoc per sbloccare i 40 milioniNella mattinata di venerdì 24 aprile 2026 si è tenuto un incontro in Comune su Amt. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Liguria, Presidente Bucci: Per Amt 40 milioni al Comune di Genova e contributi fino a 3,3 milioni per riorganizzare il trasporto locale.; Crisi Amt, la Corte dei Conti autorizza l'iniezione di 40 milioni da Regione Liguria al Comune di Genova per ricapitalizzare l'azienda di trasporto pubblico (R. Bobbio); Trasporto pubblico, dalla giunta regionale ok ai 40 milioni per Amt; Amt, piano da 40 milioni: Regione e Comune incontrano magistrati della Corte dei Conti. Trasporto pubblico, dalla giunta regionale ok ai 40 milioni per AmtÈ stato approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge finalizzato alla concessione di contributi specifici a favore del Comune di Genova, della Città metropolitana e delle Province di Imperia, ... primocanale.it Crisi Amt, la Corte dei Conti autorizza l’iniezione di 40 milioni da Regione Liguria al Comune di Genova per ricapitalizzare l’azienda di trasporto pubblico (R. Bobbio)Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il Vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile, hanno incontrato i magistrati contabili della Corte dei Conti, che hanno messo a disposizione la propr ... farodiroma.it TOUR "WILD" ALL'ISOLA DI CAPRAIA Esiste uno scoglio scagliato nel blu da un dio furioso, un’isola che non appartiene a nessuno se non al vento. La chiamano Capraia, ma nel respiro antico dei suoi abitanti è Isula di Capraghja, un pezzo di Liguria naufra - facebook.com facebook #ConsiglioRegionaleLiguria Relazione annuale sulle attività svolte dalla VI Commissione Antimafia. Discussione generale. Interviene @armandobiasi1 (Lega Liguria-Salvini) regione.liguria.it/homepage-consi… x.com