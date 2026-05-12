La Regione ha approvato un finanziamento di 40 milioni di euro destinato ad Amt, la società di trasporto pubblico. Con questa mossa, la città si prepara a un voto che coinvolgerà un importo complessivo di 110 milioni di euro. Restano alcune questioni aperte, come l’impatto del debito di 280 milioni sul servizio ai passeggeri e chi supporterà effettivamente il piano di salvataggio.

? Domande chiave Come influirà il debito di 280 milioni sul futuro dei passeggeri?. Chi pagherà davvero per il piano di salvataggio da 110 milioni?. Perché la gestione passata di Bucci è al centro del dibattito?. Cosa accadrà ai 200 lavoratori interessati dai fondi per i prepensionamenti?.? In Breve Amt registra perdita di 56 milioni e debito totale di 280 milioni di euro.. Fondo da 3,3 milioni destinato ai prepensionamenti di oltre 200 lavoratori del settore.. Sanna, Candia e Invernizzi discutono la delibera comunale da 110 milioni di euro.. Erogazione fondi regionale subordinata all'omologazione del piano al tribunale di Genova.. La Regione Liguria ha approvato all’unanimità il piano da 40 milioni di euro per le casse di Amt, mentre il Consiglio comunale di Genova si prepara al voto sulla delibera da 110 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amt, ok 40 milioni dalla Regione: Genova prepara il voto da 110 mln

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