Lazio caos post-ponte | code in autostrada e blocchi sui treni

Dopo il ponte, sono segnalate lunghe code in autostrada e blocchi sui treni nella regione. Alcune linee ferroviarie sono state temporaneamente sospese a causa di lavori in corso al Pigneto, provocando disagi ai pendolari. Inoltre, sulla strada tra Sezze e Pontinia, sono previste modifiche ai percorsi a causa di interventi di manutenzione lungo la Pontina. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle variazioni e delle sospensioni in corso.

? Cosa scoprirai Quali linee ferroviarie subiranno i blocchi per i lavori al Pigneto?. Come cambieranno i percorsi sulla Pontina tra Sezze e Pontinia?. Dove si concentreranno le code per il controesodo verso Roma?. Quando inizieranno i nuovi cantieri che bloccheranno la viabilità verso Latina?.? In Breve Blocchi FL1 Orte-Fiumicino e FL3 Roma-Viterbo per cantieri stazione Pigneto.. Chiusura notturna Pontina dalle 22:00 alle 5:33 su via Colombo e Mostacciano.. Nuovi lavori Sezze-Pontinia con chiusura carreggiata dalle 20:30 alle 5:30 da domani.. Divieto circolazione mezzi pesanti attivo dalle ore 9:00 alle 22:00.. Domenica 3 maggio 2026, il traffico nel Lazio subisce un forte impatto con code e blocchi previsti sulle principali arterie che collegano Roma al litorale e al resto d’Italia dopo il lungo weekend della Festa dei Lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, caos post-ponte: code in autostrada e blocchi sui treni Notizie correlate Caos viabilità a Roma: blocchi e code pesanti su arterie chiave? Cosa sapere Blocchi su via Trionfale, Tangenziale Est e Colombo nella mattinata di venerdì 24 aprile. Caos totale a Roma: blocchi e code pesanti su GRA e arterie principaliLa mobilità urbana nella Capitale sta affrontando una mattinata di notevoli rallentamenti, con criticità che interessano i principali snodi stradali... Una raccolta di contenuti Lazio, nuovo caos: la società toglie un inno dall’Olimpico, i tifosi contestanoROMA - La contestazione che prosegue e fa il giro del mondo. Ieri ne ha parlato anche il New York Times, attraverso la partnership con The Athletic, rimasto impressionato dalla portata della protesta ... corrieredellosport.it Cucchi sul caos Lazio: Ora parlo da tifoso, ho delle domande. E Lotito deve dirci la veritàGiorni agitati in casa Lazio, dove al caldo torrido della Capitale si somma un clima rovente anche sul piano societario. Il blocco del mercato sta alimentando malumori sempre più evidenti, sia tra i ... tuttomercatoweb.com