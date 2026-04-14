Olimpiadi asse Torino-Milano-Genova per futura candidatura a Giochi estivi

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria hanno annunciato una proposta di candidatura congiunta per organizzare i Giochi estivi in Italia. Le tre aree lavorano insieme con le rispettive città di Torino, Milano e Genova per presentare un progetto unificato. La decisione riguarda le prossime Olimpiadi estive e mira a coinvolgere le amministrazioni locali e regionali in vista di una possibile candidatura.

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme con le Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. Le istituzioni promotrici si sono riunite per un primo incontro operativo, avviando formalmente il confronto e lasciando aperto il calendario dei prossimi appuntamenti. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale di tre territori fortemente connessi tra loro, capaci di mettere a sistema competenze, impianti sportivi, infrastrutture di mobilità e una consolidata esperienza nell’organizzazione di grandi eventi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi, asse Torino-Milano-Genova per futura candidatura a Giochi estivi Leggi anche: Olimpiadi 2026, Buonfiglio: "Italia merita candidatura Giochi estivi a Roma" Olimpiadi 2026, Abodi: "Candidatura a Giochi estivi sarà nei tempi e modi giusti"La candidatura a ospitare le Olimpiadi estive in Italia “è un sogno che coltiviamo tutti silenziosamente che adesso piano piano riesce ad emergere,... Torino, Milano e Genova vogliono le Olimpiadi 2036. «Il Nord-Ovest italiano può diventare un palcoscenico mondiale» x.com ATTENZIONE! SPAZIO ANCORA DISPONIBILE! IN PARTENZA DOMANI: ROMA – GENOVA – TORINO – MILANO RITORNO VUOTO MARTEDÌ – TRASPORTO LOW COST Disponibile spazio per trasporti e piccoli traslochi lungo tutta la tratta di ritorno. Un’ot - facebook.com facebook