Carignano addio a due alberi in corso Podestà | Rischio crollo
Due alberi in corso Andrea Podestà a Carignano devono essere abbattuti a causa di un rischio di crollo. La decisione è stata presa durante un incontro tra le autorità competenti e la Sovrintendenza, concluso lo scorso 30 aprile. La procedura di monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino aveva evidenziato la necessità di intervenire per garantire la sicurezza pubblica. Gli alberi saranno sostituiti con nuove piantumazioni.
Nell’ambito delle attività routinarie di monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino, due alberi in corso Andrea Podestà nel quartiere di Carignano, durante l’ultimo tavolo con la Sovrintendenza chiusosi lo scorso 30 aprile, sono risultati necessari di abbattimento, e saranno sostituiti, nella.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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