Carignano addio a due alberi in corso Podestà | Rischio crollo

Due alberi in corso Andrea Podestà a Carignano devono essere abbattuti a causa di un rischio di crollo. La decisione è stata presa durante un incontro tra le autorità competenti e la Sovrintendenza, concluso lo scorso 30 aprile. La procedura di monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino aveva evidenziato la necessità di intervenire per garantire la sicurezza pubblica. Gli alberi saranno sostituiti con nuove piantumazioni.