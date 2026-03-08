De Rossi batte la Roma | Genoa in salvo Champions a rischio

Daniele De Rossi ha guidato il Genoa alla vittoria per 2-1 contro la Roma, contribuendo a portare i genoani a 30 punti in classifica e a mettere in difficoltà la squadra giallorossa nella corsa europea. La partita ha visto De Rossi protagonista nel risultato finale, mentre la Roma resta dietro in classifica. La sfida si è conclusa con il Genoa in vantaggio e la Roma in difficoltà.

AGI - Daniele De Rossi piega 2-1 la 'sua' Roma, sale a 30 punti e porta il Genoa a +6 sulla zona retrocessione. È un ko pesante per i giallorossi che subiscono l' aggancio al quarto posto del Como (prossima avversaria in campionato) e vedono avvicinarsi a -1 la Juventus. È una sfida tra grandi ex in panchina. De Rossi usa le armi di Gasperini: 3-4-2-1 a specchio, gioco diretto, marcature a uomo a tutto campo e duelli rabbiosi. La Roma fatica a trovare soluzioni per uscire dalla gabbia rossoblù. L' assenza di Dybala, Soulé e dello squalificato Wesley si fa sentire: l'ex Venturino finisce spesso isolato sulla sinistra, mentre Pellegrini non riesce a servire Malen come vorrebbe. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - De Rossi batte la Roma: Genoa in salvo, Champions a rischio Leggi anche: La tanto immotivatamente celebrata Roma di Gasperini perde anche col Genoa di De Rossi (ora la Champions è a rischio) Leggi anche: Genoa-Roma 2-1: N'Dicka ancora in gol ma non basta, De Rossi batte Gasperini Roma Genoa da brividi: a fine gara De Rossi sotto la Sud con la Roma in mezzo al campo ad applaudire Approfondimenti e contenuti su Rossi batte. Temi più discussi: Daniele De Rossi – Il video della conferenza; Fanfullini trascina il Colleferro. De Rossi, colpo salvezza a Fondi; Inter resta un tabù, Grifo battuto tra prodezze e ingenuità; Genoa: tegola per De Rossi, Baldanzi salta la gara con la Roma. DDR batte la sua Roma e non esulta: 2-1 a Marassi, Champions a rischio | OneFootballLa Roma cade contro la sua bandiera. Il Genoa di Daniele De Rossi batte 2-1 al Ferraris la squadra giallorossa, la cui battuta di arresto rischia di essere molto dolorosa in ottica corsa alla Champion ... onefootball.com DDR batte la sua Roma: Messias e Vitinha, 2-1 sui giallorossi a MarassiSuccesso di misura dei rossoblù sulla Roma: succede tutto nella ripresa, non basta Ndicka ai giallorossi. msn.com Serie A, De Rossi frena la “sua” Roma: a Marassi è 2-1 Genoa Il Genoa batte la Roma grazie alle reti di Messias e Vitinha: ai giallorossi non basta N’Dicka, si accende la corsa Champions in Serie A Brutto scherzo di Daniele De Rossi alla sua Roma nel match - facebook.com facebook Serie A, il Napoli in dieci batte 2-3 il Genoa di De Rossi: decide il rigore di Hojlund al 95'. Partenopei a +6 sulla Roma bit.ly/4qqMQLE #AsRoma x.com