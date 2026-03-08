il genoa di de rossi vince 2 1 e rallenta la corsa champions della roma

Il Genoa di De Rossi ha battuto la Roma 2-1 in una partita decisa dai gol di Messias e Vitinha, mentre Ndicka ha segnato per i giallorossi. Con questa vittoria, il Grifone conquista tre punti fondamentali per la salvezza, rallentando la corsa Champions della squadra capitolina. La sconfitta dell’andata era stata definita da molti come la più deludente della gestione dell’allenatore.

Tre punti salvezza per il Grifone, decidono le reti di Messias e Vitinha, in mezzo il gol di Ndicka. GENOVA - La sconfitta dell'andata l'aveva bollata come la partita più brutta della sua gestione. Quella di oggi, invece, è forse la più bella del suo Genoa: Daniele De Rossi piega 2-1 la "sua" Roma, sale a 30 punti e si porta a +6 sulla zona retrocessione. È un ko pesante per i giallorossi che subiscono l'aggancio al quarto posto del Como (prossima avversaria in campionato) e vedono avvicinarsi a -1 la Juventus. È una sfida tra grandi ex in panchina. De Rossi usa le armi di Gasperini: 3-4-2-1 a specchio, gioco diretto, marcature a uomo a tutto campo e duelli rabbiosi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

