Lazio-Milan la probabile formazione rossonera | un ritorno e due dubbi per Allegri
Domenica 15 marzo alle 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma si gioca Lazio-Milan. La formazione rossonera prevede un ritorno in campo e due dubbi di formazione per l’allenatore. La partita rappresenta l’appuntamento principale di questa giornata di campionato. La sfida si svolge in un contesto di classifica e risultati recenti che coinvolgono entrambe le squadre.
Il tecnico rossonero non si discosterà dall'assetto tattico che sta pagando i dividendi in questa stagione, quindi, avanti con il 3-5-2. Davanti al portiere Mike Maignan, terzetto di difesa obbligato con Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic vista l'indisponibilità di Matteo Gabbia. A centrocampo, i due dubbi principali per Allegri. Se, sulla fascia destra, giocherà titolare Alexis Saelemaekers, sul versante opposto il tecnico rossonero valuta se reinserire Davide Bartesaghi oppure se, sfruttando l'onda lunga del derby deciso da un suo gol, riconfermare Pervis Estupiñán titolare. Possibile che venga confermata la fiducia all'ecuadoriano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Articoli correlati
Leggi anche: Milan-Verona, la probabile formazione di Allegri: una certezza e due dubbi in casa rossonera
Probabile formazione Milan-Verona: Gabbia out, gioca De Winter. Due dubbi per AllegriEcco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Milan-Verona di domani, domenica 28 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio...
Tutti gli aggiornamenti su Lazio Milan la probabile formazione...
Temi più discussi: Per Lazio-Milan tornano i tifosi: Cataldi non ci sarà; Milan a -7 dalla vetta: come nel 1999, anno di un'incredibile rimonta!; Il derby e tutte le probabili formazioni della 28^ di A; Lazio, la probabile formazione di Sarri contro il Sassuolo.
Lazio - Milan, le probabili formazioni: Sarri studia il suo undiciSeconda gara di fila all'Olimpico. Dopo il Sassuolo, la Lazio ospita il Milan di Allegri. In difesa, di fronte a Motta tra i pali (Provedel si è operato alla spalla, stagione ... lalaziosiamonoi.it
Probabili formazioni Lazio Milan: Romagnoli e Cataldi a rischio, esami per entrambiArchiviata la pratica Sassuolo, ora la Lazio affronterà il Milan domenica 15 marzo alle 20:45 nel match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A: ecco le probabili formazioni della sfida d ... lazionews.eu
Milan, Gimenez spera nella convocazione già contro la Lazio x.com
Lazio-Milan, le prime indicazioni: Pulisic-Leao davanti, al posto di Rabiot… - facebook.com facebook