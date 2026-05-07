Milan-Atalanta la probabile formazione rossonera | Allegri pensa a Loftus-Cheek

Per la partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore rossonero sta considerando di schierare Ruben Loftus-Cheek in campo dall'inizio. Il centrocampista inglese, nato nel 1996, è uno dei possibili titolari che potrebbero essere scelti per questa sfida. La sua presenza tra le scelte di formazione dipende dalle ultime decisioni del tecnico e dalle condizioni dei giocatori in vista dell'incontro.

Per l'occasione, Allegri medita di cambiare molto: non il modulo, che resterà il 3-5-2, bensì gli interpreti in campo. Vediamo, a tre giorni dalla partita, la probabile formazione che ha in mente il tecnico livornese per fronteggiare la 'Dea' di Raffaele Palladino tra le mura amiche. In porta, ovviamente, ci sarà Mike Maignan. Nel terzetto di difesa, un cambio obbligato: fuori lo squalificato Fikayo Tomori, dentro Koni De Winter al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. A centrocampo sarà rivoluzione o quasi: Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sono favoriti per giocare sugli esterni rispetto a Zachary Athekame e Pervis Estupiñán.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, la probabile formazione rossonera: Allegri pensa a Loftus-Cheek Notizie correlate Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: un ritorno e due dubbi per AllegriIl tecnico rossonero non si discosterà dall'assetto tattico che sta pagando i dividendi in questa stagione, quindi, avanti con il 3-5-2. Milan, Allegri ritrova tutti in vista della Juve e pensa alla mossa Loftus-CheekMassimiliano Allegri avrà tutti a disposizione per la sfida con la Juventus di domenica sera (ore 20. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Probabile Formazione - 36° Giornata; Milan-Atalanta, le probabili formazioni: previsti cambi importanti per i rossoneri; Atalanta, il Milan nel mirino per il settimo posto: Hien potrebbe tornare in difesa; Le designazioni arbitrali della 36ª giornata: la decisione su Lazio-Inter e Milan-Atalanta. Milan-Atalanta, le probabili formazioni e dove vedere la partitaEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Milan-Atalanta, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it Milan-Atalanta | Allegri rivoluziona: out Pulisic, Gimenez titolare e nuovo ruolo per FofanaMilan Atalanta - Dopo gli ultimi deludenti risultati, il Milan avrà bisogno di un cambio marcia importante per non buttare ... fantamaster.it Verso Milan-Atalanta: i precedenti delle due squadre con l’arbitro Zufferli x.com I tifosi contro Furlani. Tiago Gabriel nel mirino. Le ultime verso l'Atalanta. Leggi le migliori notizie di oggi sul Milan nel primo commento - facebook.com facebook